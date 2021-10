Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van... Geert Sanders (1950-2021) ’Rijendik stonden ze voor ons huis, mijn vader wilde iedereen een laatste knuffel geven’

Door Willem Schouten Kopieer naar clipboard

Ⓒ Eigen foto

Elke week ontvallen ons bijzondere Nederlanders. In deze rubriek vertellen we het verhaal van een van hen. Deze week het leven van Geert Sanders. In de slagerij van zijn vader werken, zag hij niet zitten. Horeca vloeide door zijn aderen. Op zijn 22e wilde hij al een lokaal café overnemen, een paar jaar later wist hij de hand te leggen op een zaal in Wijchen. De rest is geschiedenis.