Vrouw rijdt maandenlang met lichamen van jong neefje en nichtje in kofferbak rond

Nicole Johnson, een 33-jarige inwoonster van de havenstad in Maryland, wordt onder meer verdacht van „slechte behandeling met de dood tot gevolg” van haar 7-jarige nicht en 5-jarige neef, meldt de politie.

Volgens de krant Baltimore Sun had ze het lichaam van haar nichtje al in mei 2020 in een reiskoffer in de kofferbak van haar auto gelegd, en bleef ze gewoon met haar wagen rondrijden. Een jaar later legde ze het lijk van de jongen in een plastic zak in de autokoffer.

Woensdagavond hield de politie haar tegen omdat ze te snel reed en omdat haar papieren niet in orde waren. Aan de agent die haar zei dat haar auto zou worden weggesleept, antwoordde ze: „Dat kan me niet schelen, over vijf dagen ben ik er niet meer, dan sta ik op de voorpagina’s van alle kranten.”

Gruweldood

De twee kinderen waren haar in 2019 door haar zus toevertrouwd. Bij haar ondervraging vertelde ze volgens de krant dat ze haar nichtje geslagen had en dat het hoofd van het kind hard tegen de grond terechtgekomen was. Voor de dood van haar neefje had ze geen verklaring.