Gevangenisbewakers van ’seksroofdier’ Epstein voor de rechter

De 66-jarige zakenman, door Amerikaanse media tot ’seksroofdier’ bestempeld, werd vorig jaar augustus dood aangetroffen in voorarrest in New York. Ⓒ AFP

NEW YORK - De twee gevangenisbewakers die mogelijk een rol speelden bij de spraakmakende dood van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein in diens cel, staan maandag voor de rechter in New York. Tova Noel en Michael Thomas zouden hebben verzuimd de laatste uren van Epsteins leven de verplichte controles bij de multimiljonair uit te voeren. Zulke inspecties moeten voorkomen dat een gedetineerde de hand aan zichzelf slaat.