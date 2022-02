Rutte vindt praten over EU-toetreding Oekraïne niet zinvol

Het is „geen goede discussie” om het hier nu over te hebben, zei Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer. „Zo gaan we Oekraïne niet helpen.” Uitbreiding van de Europese Unie is een heel complex, tijdrovend en ingewikkeld proces, aldus de minister-president.

Hij pleit voor een veel intensievere samenwerking op korte termijn met landen in het oosten. Dat geldt niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Moldavië en Georgië. Volgens hem kan de samenwerking versterkt worden via het Oostelijk Partnerschap dat de EU met deze landen heeft gesloten.

Korte termijn

De minister-president zei de uitspraak te snappen van voorzitter Von der Leyen. Ze sprak de woorden kort na een telefonisch onderhoud met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. „Maar ik denk dat het nu beter is om ons op de kortere termijn te richten”, aldus Rutte.

Hij denkt daarbij vooral aan „praktische oplossingen”, zei hij na afloop van het debat. De 27 Europese leiders zouden volgens de premier, zoals voorzitter Charles van de Europese Raad heeft voorgesteld, „met een zekere regelmaat” vergaderingen kunnen hebben met de Oekraïense president.

Zelenski tekende maandag al een brief waarin hij het lidmaatschap van de EU aanvraagt. „Dat staat ieder land in Europa vrij”, reageerde Rutte. „Nu begint er een ongelofelijk bureaucratisch proces. Dat duurt jaren.” Hij wees erop dat hij in de twaalf jaar dat hij premier is alleen Kroatië heeft zien toetreden.