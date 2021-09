CoronaCheck-app overbelast, lange rijen voor horeca

Dat zegt een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Volgens de woordvoerster is op voorhand rekening gehouden met deze DdoS-aanvallen (distributed denial of service), waarbij mensen, doorgaans cybercriminelen, websites plat proberen te gooien door ze te overvoeren met internetverkeer. „We kunnen ze goed afslaan”, aldus de zegsvrouw. Rond 22.00 uur nam de drukte weer iets af.

Eerste dag van toegangsbewijzen

Het is zaterdag de eerste dag waarop iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs bij zich moet hebben voor een bezoek aan een horecazaak, (sport)evenement of een kunst- en cultuurinstelling. Dat zorgt voor grote drukte op de CoronaCheck-app, die hiervoor kan worden gebruikt. Volgens de woordvoerder hebben mensen die de QR-code al eerder hebben gedownload geen problemen.

„We adviseren iedereen het op een later tijdstip opnieuw te proberen.” Ook raadt het ministerie mensen aan al voordat ze ergens naartoe gaan waar ze een coronapas nodig hebben, de code thuis te downloaden. Die is namelijk vervolgens offline beschikbaar.

Op de website allestoringen.nl is te zien dat het aantal meldingen over de CoronaCheck-app zaterdagavond oploopt tot ruim 1800. Op sociale media uiten veel mensen hun onvrede over de overbelaste app.

KHN: vuistslag in gezicht horecaondernemer

De problemen met de CoronaCheck-app zaterdag zijn volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een „vuistslag in het gezicht van de horecaondernemers.”

Volgens algemeen directeur Dirk Beljaarts staan in sommige steden lange rijen voor horecazaken met mensen die niet naar binnen kunnen door de problemen. „Dit is heel wrang voor de horecaondernemers die ongevraagd met deze maatregelen moeten werken, dat dan op deze dag de techniek hen in de steek laat.”

Op Twitter delen mensen die hinder ondervinden hun situatie:

