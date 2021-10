Advocaten: schutter schoolmoorden VS in 2018 bekent schuld

BROWARD COUNTY - De man die in 2018 zeventien mensen doodschoot in een middelbare school in Parkland in de Amerikaanse staat Florida zal in zijn rechtszaak erkennen schuldig te zijn. Dat hebben de advocaten van Nikolas Cruz vrijdag gezegd, melden Amerikaanse media.