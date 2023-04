Granaat aangetroffen in tuin in Rotterdam

Politie aanwezig in Rotterdam. Ⓒ Media-TV

ROTTERDAM - In de tuin van een woning aan de straat Fluitekruid in Rotterdam is rond 02.00 uur in de nacht van zondag op maandag een granaat aangetroffen, meldt de politie. Het explosief wordt momenteel onderzocht door specialisten en in veiligheid gesteld.