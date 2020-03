Dinerende Engelse voortvluchtige net voor de lockdown uitgeleverd

Dat melden media in Liverpool. Donderdag komt hij weer voor in zijn vaderland. Tegen de 28-jarige Daniel B. was een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd omdat hij van meerdere misdaden wordt verdacht.

De vermeende leider van een criminele, internationaal opererende organisatie wordt onder andere verdacht van wapensmokkel vanuit Nederland naar Engeland en drugshandel. Zijn bende zou gebruik maken van omgekochte vrachtwagenchauffeurs.

Voor de politie was het een race tegen de klok om de verdachte uit Liverpool op tijd in zijn vaderland te krijgen, omdat de grenzen snel zouden sluiten in een poging verspreiding van het coronavirus te stuiten. Inmiddels is hij de voorbije week uitgeleverd en voorgeleid in Manchester, waarna zijn voorarrest werd verlengd. Donderdag komt hij weer voor.

B., die vijf jaar voortvluchtig was, werd aangehouden toen hij met kerstmis vorig jaar in een restaurant in Den Haag aan het dineren was. Hij zat sinds die tijd vast. ,,Mede dankzij de Nederlandse politie hebben we hem kunnen vinden en arresteren”, zei onderzoeksleider Mark Spoors. ,,Internationale grenzen houden ons niet tegen om voortvluchtigen op te pakken.”