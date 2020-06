Honderden miljoenen handschoenen naar Nederland

De grote lading is door ons land ingekocht in het Zuidoost-Aziatische land om extra voorraad te hebben in de strijd tegen het coronavirus. De Nederlandse ambassadeur in Maleisië, Aart Jacobi, zag de megapartij beschermende middelen ingeladen worden in een speciaal geregeld vrachtvliegtuig van KLM, zo laat een foto op sociale media zien.

Aan het einde van deze maand heeft ons land voldoende voorraad beschermende middelen om een nieuwe golf aan te kunnen, had minister voor medische zorg Martin van Rijn onlangs laten weten.