Honderden miljoenen mondkapjes naar Nederland

De grote lading gezichtsmaskers is door ons land ingekocht in het Zuidoost-Aziatische land om extra voorraad te hebben in de strijd tegen het coronavirus. De Nederlandse ambassadeur in Maleisië, Aart Jacobi, zag de megapartij beschermende middelen ingeladen worden in een speciaal geregeld vrachtvliegtuig van KLM, zo laat een foto op sociale media zien.

Aan het einde van deze maand heeft ons land voldoende voorraad om een nieuwe golf aan te kunnen, had minister voor medische zorg Martin van Rijn onlangs laten weten. Hij noemde de enorme aantallen mondkapjes een ’ijzeren voorraad’. De hoeveelheid moest ervoor zorgen dat ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen niet opnieuw met tekorten kampen. Bij de uitbraak van het coronavirus in Nederland had Nederland niet voldoende gezichtsmaskers. De nieuwe voorraad, waar de partij uit Maleisië deel van uitmaakt, moet tot een half jaar lang zorgmedewerkers van bescherming kunnen voorzien.