Wiesje (80) maakt verpleegdroom waar

Oma Wiesje van Opstal tovert een lach op het gezicht van patiënte Irma Bethel. Ⓒ Foto Beeld Werkt

TILBURG - Ondanks dat verpleegkundige worden de grote droom was van Wiesje van Opstal, kwam het daar nooit van. Tot woensdagochtend, door toedoen van kleinzoon Wendell. Hij zorgde ervoor dat zijn oma vanwege haar tachtigste verjaardag een ochtend mee mocht lopen in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in haar woonplaats Tilburg. „Het was helemaal geweldig.”