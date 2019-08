Bewoners door buren en politie gered uit brandende woning

De brand ontstond bij een overkapping in de tuin van de woning aan de Gender. Zo meldt Brabants Dagblad. Door het vuur in de tuin konden de bewoners niet via de voordeur naar buiten.

Ⓒ Toby de Kort / De Kort Media

De buren en de politie zetten een ladder tegen de woning aan, waarna de twee - gekleed in badjassen - hun woning veilig kon verlaten. De bewoners zijn er met de schrik vanaf gekomen, maar de schade aan de woning is enorm. Deze is voorlopig onbewoonbaar verklaard.

Het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan.