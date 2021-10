Koreaanse bosmug voor het eerst aangetroffen in Nederland

Het beestje is wel, net als bijvoorbeeld de Aziatische tijgermug, een zogenoemde ’invasieve exoot’. Dat is een dier dat van nature niet in Nederland voorkomt. Zulke diersoorten kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Daarom bestrijdt de NVWA ze.

Stilstaand water

De bosmug werd aangetroffen tijdens een bestrijdingsactie van de Aziatische tijgermug. Beide soorten zijn waarschijnlijk via internationaal transport naar Europa gekomen. De bosmug is al op meerdere plekken in Europa gezien. Via bijvoorbeeld vervoer van producten of vakantiereizigers kan het insect vervolgens ook in Nederland zijn beland. Op dit moment zijn er nog geen aanwijzingen dat er al een populatie van de Koreaanse bosmug in Nederland is opgebouwd.

Muggen leggen hun eitjes in stilstaand water. De NVWA roept mensen op om bakken, bloempotten of bijvoorbeeld gieters waar een laag water in staat leeg te gooien en schoon te maken. Ook helpt het om water in bijvoorbeeld vogelbadjes en drinkbakken geregeld te verversen.