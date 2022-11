Jongetje (11) sterft na slangenbeet nadat vader roep om hulp negeert

Binnenland

Hoger beroep: vrijspraak verdachte ’kofferbakmoord’ Oostvoorne

Het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag de 45-jarige Leon van M. uit Brielle vrijgesproken van de moord op Caroline van Toledo in 2005. In hoger beroep is vorige maand twintig jaar cel geëist tegen de man. Volgens het hof is het bewijs tegen Van M. niet geleverd.