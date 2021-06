Binnenland

Schoten in woning Leeuwarden: man overleden, vrouw gewond in ziekenhuis

Een van de twee mensen die in Leeuwarden gewond raakten bij een schietpartij in een woning vrijdagavond is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 62-jarige man uit diezelfde stad. De andere persoon, een 54-jarige vrouw ook uit Leeuwarden, ligt gewond in het ziekenhuis.