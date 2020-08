Thuiswerkers callcenter klagen over strenge eisen

„We krijgen aan de lopende band klachten binnen van medewerkers die zeggen niet aan de thuiswerkvoorwaarden van hun werkgever te kunnen voldoen”, zegt Elly Heemskerk, bestuurder van FNV Callcenters. In Nederland werken zo’n 40.000 mensen in een callcenter. Volgens FNV willen medewerkers zelf vooral af van de eis om de webcam aan te moeten zetten, zodat een leidinggevende kan controleren of mensen zich wel aan de regels houden.

Trouw kreeg inzicht in een thuiswerkovereenkomst van een van de grote spelers in de sector: Teleperformance. Dat bedrijf telt in ons land 6000 medewerkers, die sinds de corona-uitbraak zo goed als volledig thuis werken. Zo staat in de overeenkomst van Teleperformance dat als de internetverbinding van een medewerker uitvalt deze, gedurende het aantal minuten dat dit duurt, niet wordt uitbetaald. Tenzij de medewerker kan bewijzen dat hij er niets aan kon doen dat het internet er uit lag.