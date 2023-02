Jetten: afromen van Shell-winst gaat niet lukken

Jetten zegt wel dat hij ’steil achterover is gevallen’ van de hoogte van de winsten die Shell en ook olie- en gasconcern ExxonMobil hebben gemaakt. „Je vraagt je dan af: hadden ze hun prijzen afgelopen jaar dan ook niet wat omlaag kunnen brengen? Je hoopt ook dat ze die winsten nu ook echt gaan investeren in groene projecten.”

Kamerleden van GL, PvdA, PvdD en Volt roepen Jetten op om de miljardenwinsten steviger af te romen. Het kabinet heeft al een solidariteitsheffing ingevoerd, die met terugwerkende kracht 33 procent extra belasting heft op overwinsten van de fossiele sector. Wat de linkse partijen betreft wordt dat 49,5 procent. Maar Shell en ExxonMobil steviger fiscaal aanpakken is volgens de minister niet mogelijk. „Deze bedrijven hebben hun hoofdkantoren niet meer in Nederland, daarom is er geen ruimte om ze extra aan te slaan.”

Zegen

VVD-Kamerlid Silvio Erkens haalde daarom hard uit naar PvdA-Kamerlid Joris Thijssen. Die noemde het vertrek van Shell eerder juist een ’zegen voor het land’ in een tweet die hij schielijk verwijderde. „Had dat vertrek maar niet plaatsgevonden, dan hadden we nu misschien iets kunnen doen”, aldus Erkens. Hij krijgt bijval van minister Jetten. „Als Shell hier nog gevestigd was, hadden we een heel ander debat gehad”, aldus de D66-bewindsman.

Overigens gooit de partij van Jetten niet meteen de deur dicht voor het zwaarder aanslaan van bedrijven die forse winsten maken. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg wijst er wel op dat de coalitie al de nodige maatregelen daarvoor heeft genomen, met de solidariteitsheffing over het afgelopen jaar en een hogere taks op winsten van bedrijven die olie en gas winnen in dit jaar.

Woekerwinst

„We doen al 6 miljard aan belastingen op bedrijven die verdienen aan de energiecrisis”, zegt Van Weyenberg. Maar daar voegt hij meteen aan toe: „Als deze woekerwinsten doorzetten, wil ik wel weer kijken naar een nieuwe solidariteitsheffing.” Hoe hoog die zou moeten zijn en voor welke jaren die zou moeten gelden, wil hij nog niet op ingaan.

Jetten kondigde wel aan dat hij samen met staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) exact in kaart gaat brengen welke fossiele subsidies nog worden verstrekt. „Over de hoogte daarvan en de definitie, daar loopt nog een debat over”, zegt de minister. Hij wijst erop dat een aantal van die subsidies al ’zo snel als mogelijk’ worden afgeschaft.

Tegelijkertijd wijst hij erop dat Nederland juist ook inzet op hogere belastingen, zoals voor vliegreizen. Ook zijn er Europese en nationale CO2-beprijzingen, belastingkortingen voor duurzame maatregelen (zoals het nultarief voor zonnepanelen) en kortingen en subsidies voor bijvoorbeeld elektrische auto’s en miljardenpakketten om woningen te verduurzamen. Jetten: „Daarnaast ze we ook volop bezig met normeren en geldt in Nederland ook een verbod op kolenstook. Maar we zullen alles nog een keer helemaal in kaart brengen en daar waar nodig aanscherpen.”