Rotterdammers in rep en roer door ontvoering buurtkat Lex: ’Hij is van óns!’

Op camerabeelden is te zien hoe twee jonge vrouwen komen aanlopen, waarna ze op het terras de Britse korthaar aaien. Daarna doen ze het haar van Lex een beetje goed. Ze tillen hem op en maken zich daarna snel met hem uit de voeten.

Zijn baasje Hamp Harmsen is zwaar ontdaan. „Dit is gewoon ontvoering. Heel Delfshaven is in rep en roer.”

Fenomeen

De bijna zeven kilo wegende Britse korthaar, die blakend van gezondheid was, is een fenomeen. De lieve kat was voor niets of niemand bang. En iedereen was dol op hem. Meestal lag hij prinsheerlijk en languit te slapen op het terras van café ’t Pakhuys, het kleinste café van Delfshaven.

Of hij was te vinden op de steiger of de woonboot van zijn baasje Hamp: aan de Voorhaven. Toeristen genoten van de aanblik van de Britse korthaar met zijn grumpy snoet, waardoor Lex de meeste gefotografeerde kat werd van Delfshaven.

Van alle kanten zijn sinds de ontvoering al camerabeelden aangeleverd, waarop te zien is hoe de twee vrouwen doorlopen met kat Lex.

’Bizar’

Zijn baasje Hamp hoopt nu op zoveel mogelijk exposure, zegt hij. „Zodat veel mensen naar hem gaan zoeken. We zijn echt zwaar geschrokken. Wie kent deze vrouwen? En wie weet waar Lex is. Het is heel bizar. Het is ónze kat. Hij leeft al acht jaar bij ons. Wie neemt er nou een kat mee?”

De eigenaar van café ’t Pakhuys is geschokt en kan er met zijn verstand niet bij: „Ze hebben hem gewoon opgepakt en zijn met hem weggelopen. Daar is een woord voor: cat-napping.”

Hamp Harmsen heeft aangifte gedaan bij de politie. Kat Lex moet gewoon terugkomen, vindt de hele buurt. „Het is ónze kat! Het is een buitenkat, maar vermoedelijk zit hij nu bij iemand vast in huis.”