Eis 12 jaar cel en tbs voor doden vriendin en wekenlang verbergen lichaam van Gita (35)

Kopieer naar clipboard

De omgeving van de woning werd na de lugubure vondst afgezet. Ⓒ Regio15

DEN HAAG - Tegen de man die zijn vriendin zou hebben gedood en vervolgens nog wekenlang met haar lichaam in huis zou hebben geleefd, is woensdag een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Boris S. (28) zou eind september of begin oktober 2020 Gita Reyers in haar woning in Den Haag hebben gewurgd. Vervolgens zou hij nog wekenlang gebruik hebben gemaakt van haar huis.