LIVE | Meer dan 1,5 miljoen coronapatiënten in VS

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten ligt nu hoger dan 1,5 miljoen. Persbureau Reuters en de statistiekensite Worldometer melden dat.

Volgens Worldometer staat het aantal besmettingen op 1.534.652. Ongeveer 1 op de 218 Amerikanen is besmet met het longvirus. De meeste besmettingen zijn in het oosten van het land vastgesteld. Vooral de staten New York en New Jersey zijn zwaar getroffen.

De VS hebben de meeste besmettingen en het hoogste dodental door het coronavirus ter wereld. Zeker 91.275 mensen zijn in het land overleden aan het virus. In veel staten zijn nog lockdownmaatregelen van kracht, om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

