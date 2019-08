Uren vertraging op zwarte zaterdag

Automobilisten kloppen vandaag dan ook massaal aan bij de ANWB met vragen over de verkeerssituatie op hun route. Vanuit heel Europa, komen telefoontjes, vertelt een woordvoerster. Daarbij valt vooral op dat veel belletjes uit de richting van Slowakije en Oostenrijk komen. ,,Dus ik heb het idee dat daar veel Nederlanders vast staan.’’

Bij de ANWB kijken ze niet op van de drukte op de Europese wegen. ,,Dit was eigenlijk precies wat we hadden verwacht, en ook op de verwachte knooppunten’’, zegt een woordvoerster. Met name in Frankrijk is het bal op de snelwegen naar het zuiden, met de route naar Bordeaux die de kroon spant. Vanaf Parijs kampen automobilisten met zo’n drie uur extra reistijd.

Het is in Frankrijk de eerste zwarte zaterdag van het jaar. Veel Fransen vertrekken naar hun vakantiebestemming. Ook in Italië begint de zomervakantie. Op de Autoroute du Soleil (A7) tussen Vienne en Orange loopt de reistijd op met ongeveer 2 uur. Verkeer op de A71 tussen Vierzon en Narbonne heeft ongeveer 3 uur vertraging.

,,Vooral voor de peages is het druk. Maar het zijn harmonicafiles, dus je staat niet drie uur op één plek. Dat scheelt wellicht een beetje’’, zegt de ANWB-woordvoerster. Omrijden heeft weinig zin. Elke hoofdroute naar het zuiden levert vertraging op. En binnendoor rijden? ,,Doe het vooral niet, tenzij je het leuk vindt. Want je bent altijd langer onderweg. Dan rij je van dorpje naar dorpje, en de snelweg is dan toch sneller.’’

Ook buiten Frankrijk staan files. Zo is het aansluiten in de rij voor de Gotthardtunnel en heeft het verkeer op de A4 van Milaan richting Venetië een uur vertraging. Ook op de A1 tussen Milaan en Bologna is de wachttijd een uur.

In Duitsland is het druk op A8 tussen Rosenheim en Salzburg (Oostenrijk). De extra reistijd is daar ongeveer 45 minuten. In Duitsland zijn bovendien veel werkzaamheden.

Het beste is om de verkeersellende gewoon te ondergaan. Vooraf werd al aangeraden voldoende drinken en eten mee te nemen, onderweg is het een kwestie van je rust pakken, ontspannen en meedeinen met het verkeersgetij. Uiteindelijk kom je er wel.