Premium Het beste van De Telegraaf

Zeldzaam Sri Lankaans pantertje gechipt: ’Dat babyvet is ze snel kwijt’

Door Chris Ververs Kopieer naar clipboard

Ⓒ VidiPhoto

Arnhem - Zachtjes grauwend en grommend is maandagmorgen in Koninklijke Burgers’ Zoo een zes weken oude Sri Lanka panter voor de eerste keer door mensenhanden aangeraakt. Het lichte verzet kwam van een pantertje dat moest worden geënt tegen katten- en niesziekte, ontwormd en gechipt. En passant had dierenarts Henk Luten een mooie boodschap: „Het is een vrouwtje!”