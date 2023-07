Zoektocht naar Émile (2) levert niets op: ’Onderzoek gaat tweede fase in’

Vanochtend gingen nog zo’n 50 rechercheurs op pad om het gebied waarin het jongetje voor het laatst werd gezien te verkennen. Tevergeefs, want er is nog altijd geen spoor van Émile te bekennen. De peuter raakte zaterdag vermist in het plaatsje Haut-Vernet, waar hij bij zijn oma en opa verbleef. Voor zijn vermissing speelde Émile in hun tuin, waarna hij verdween.

Honderden vrijwillgers gingen vervolgens op zoek naar het jongetje, maar dat heeft dus niks opgeleverd. Om die reden gaat het onderzoek nu een tweede fase in. „De fase van de langere termijn waarin rechercheurs meer mensen gaan verhoren en telefoongesprekken en kentekens van voertuigen in het gebied gaan onderzoeken", aldus de officier van justitie.

Zoektocht in klein gebied levert niets op

Eerder op de dag werd het al verontrustend genoemd dat zelfs de inzet van Sint-Hubertushonden niets opleverde in de zoektocht. Juist omdat het een relatief klein gebied is waarin wordt gezocht, legde hondentrainer Stéphane Renaud uit, is het vreemd dat er geen enkel spoor werd gevonden.

In totaal heeft de politie 97 hectare grond onderzocht rond de plek waar Émile voor het laatst werd gezien. Eerder vandaag werd nog gezocht op een weg van 1,8 kilometer tussen Haut-Vernet en het dorp Vernet. Ook hier was niets te bekennen wat betreft de verdwijning van de 2-jarige peuter.