Roos zegt islamdebat in ’haatpaleis’ Rotterdam af

Roos staat al op het affiche van het debat. Aanstaande vrijdag zouden eigenlijk zeven partijen de degens kruisen in de Rotterdamse Essalam moskee, de grootste moskee van Nederland. „Het leek me heel goed om daar eens te bespreken in hoeverre de islam in Nederland thuis hoort en waar moslims zich aan dienen te houden. Godsdienst vind ik een groot goed, maar sommige dingen uit hun geloof staan haaks op westerse waarden.” De VNL-voorman zag de uitnodiging tot debat aanvankelijk als een handreiking vanuit de islamitische gemeenschap.

Ⓒ Spior.nl

Roos maakte zich dus klaar voor een pittige discussie, maar werd er door de nummer vier op zijn lijst op gewezen wat er allemaal in de Essalam moskee gebeurt. Roos had gezien de uitnodiging een gematigde moskee verwacht waar hij nog het gesprek zou kunnen aangaan, maar het Rotterdamse raadslid Tanya Hoogwerf vertelde over de boodschap die er verkondigd wordt. „Ik hoopte eindelijk eens op een normale manier in gesprek te kunnen gaan met elkaar, maar nu blijkt deze moskee ook een plek waar imams staan te gillen over dat homoseksualiteit een ziekte is. Ze werken bovendien samen met het moslimbroederschap en er is enorme jodenhaat. Het is een groot haatpaleis en ik ga dat soort haatpaleizen niet legitimeren met een bezoek.”

„Het is dus geen handreiking, het is nep”, concludeert Roos over de uitnodiging tot debat. Hij wil, in tegenstelling tot de PVV, de islam niet verbieden. „Maar als je je echt houdt aan de regels van de islam, gaat dat niet samen met westerse waarden.”