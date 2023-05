OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 435 van de invasie LIVE | 'Rusland plant aanval op onderzeese pijpleidingen en kabels'

Dat de onderzeese infrastructuur een doelwit kunnen zijn, bleek wel uit de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding. Ⓒ ANP

De oorlog in Oekraïne lijkt een nieuwe fase in te gaan. Volgens experts is het voorjaarsoffensief van de Russen mislukt. Ondertussen bereidt Oekraïne zich voor op een tegenoffensief en doen zich veel explosies voor bij Russische brandstofvoorzieningen. Volg hier de laatste ontwikkelingen.