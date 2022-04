Koningsdag: dit weer kun je verwachten

In de grote steden beginnen de diverse vrijmarkten al dinsdagavond en het is daarbij prima weer om lekker te struinen. Wel koelt het snel af en later in de avond zal het slechts 6 of 7 graden worden. Komende nacht koelt het verder af naar 1 tot 4 graden met de laagste temperaturen in het oosten van het land. Aan de grond kan het zelfs een graadje vriezen.

„Woensdag warmt het snel op en stijgt het kwik naar 13 graden in het noorden en naar 17 in het zuiden. In het midden van het land is het een graad of 15. Er zijn stapelwolken en zonnige perioden. Wel kunnen wolkenvelden in het noorden en noordwesten zorgen voor een grijze start van de dag. Het blijft droog en er staat maar weinig wind”, zegt Rico Schröder van Weeronline. „Al met al heerlijk weer om lekker buiten te struinen over de vele evenementen die worden georganiseerd.”

Eerder waarschuwde Weeronline al voor de zonkracht tijdens Koningsdag.