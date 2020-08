Vuurwapen en horloge gevonden in onderzoek naar dood Bas van Wijk

Er zullen binnenkort schietproeven worden gehouden om vast te stellen of het wapen hetzelfde is als die op zaterdag 8 augustus rond half 5 zou zijn gebruikt bij het doodschieten van de 24-jarige Haarlemmer Bas van Wijk op de Oeverlanden aan de Amsterdamse Nieuwe Meer.

De verdachte die de politie de aanwijzingen heeft gegeven, is degene die vrijdag een bekennende verklaring heeft afgelegd als schutter. Het Openbaar Ministerie brengt een korte verklaring naar buiten dat „het wapen en het horloge samen zijn aangetroffen in een verborgen ruimte in de auto, waarin de verdachten werden aangehouden”, aldus een woordvoerder van het OM.

Het gaat vermoedelijk om de verdachten die donderdagavond in Zandvoort werden aangehouden met de auto. Drie andere verdachten werden tegelijkertijd op verschillende plekken in Amsterdam aangehouden. Een van hen, een 26-jarige man is heengezonden. Vooralsnog zitten vier jonge Amsterdamse mannen van 18, 19 en tweemaal 20 jaar vast op verdenking van de schietpartij.

Maandag 24 augustus staan de vier overgebleven verdachten voor de raadkamer van de Amsterdamse rechtbank.

De bijeenkomst voor getuigen van de dood van Bas van Wijk op donderdagavond is ondertussen geschrapt. Slechts acht mensen hadden zich gemeld via een speciaal hiervoor geopend telefoonnummer. Slachtofferhulp gaat deze acht personen individueel helpen.