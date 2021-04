Ontvoering Mia (8): internationale jacht op Franse complotgoeroe

Archiefbeeld van Rémy Daillet-Wiedemann, die wordt verdacht van betrokkenheid bij het ontvoeren van het 8-jarige meisje Mia. Ⓒ ANP/HH, politie

Parijs - Frankrijk is al ruim een week in de ban van de ontvoering van de 8-jarige Mia. De actie lijkt het werk van een bende anti-systeemdenkers, aangestuurd door een Franse complotgoeroe die naar Maleisië is geëmigreerd. Tegen deze Rémy Daillet-Wiedemann loopt nu een internationaal opsporingsbevel.