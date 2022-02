Bunnikse moeder verdacht van vergiftiging eigen baby

De vrouw wordt beschuldigd van poging tot moord op haar baby en zware mishandeling van haar andere kind, dat nu vijf jaar oud is. Dat werd donderdagmorgen duidelijk bij een tussentijdse zitting van de Utrechtse rechtbank, waar de vrouw later dit jaar terecht zal staan.

De baby werd in 2020 binnen twee maanden na haar geboorte in het ziekenhuis opgenomen omdat het ernstig ondervoed was. De moeder werd bij een bezoek aan haar baby in het ziekenhuis betrapt toen ze meerdere flesjes bij zich had met flink verdunde moedermelk met daarin hoge concentraties loperamide, een middel tegen diarree dat voor verstoppingen van het darmkanaal kan zorgen. De vrouw zou meteen na de geboorte van haar kind in april 2020 loperamide door de moedermelk hebben gemengd en zou dat ook in het ziekenhuis in Utrecht hebben toegediend.