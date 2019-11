Tien jaar cel voor restaurantmanager die man als slaaf hield

Bobby Paul Edwards (54) heeft toegegeven John Christopher Smith (39) over een periode van 17 jaar, regelmatig te slaan met zijn vuisten, potten, pannen en een riem. Uit rechtbankdocumenten blijkt ook dat Edwards metalen tangen in kokend vet doopte en daarna de nek van Smith verbrandde. Daarnaast schold uit het slachtoffer vaak uit.

Smith heeft een intellectuele handicap en een IQ van minder dan 70. In 1996 werd hij aangenomen als afwasser in de J&J Cafeteria. Aanvankelijk werd hij betaald voor zijn werk, maar Smith laat in een reactie aan ABC15 News weten dat Edwards hem begon te misbruiken op het moment dat hij manager werd.

Een gast van het restaurant heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Smith in oktober 2014, na 17 jaar misbruik, uit het restaurant werd bevrijd. „Ik wilde daar al lange tijd weg, maar ik had niemand om naar toe te gaan. Ik mocht mijn moeder niet zien en ik had niemand om mee te praten”, aldus Smith. Als familieleden van Smith langskwamen om te kijken hoe het met hem ging, werd hij opgesloten in de keuken en de koeling.

Schadevergoeding

Volgens Smith zouden familieleden van Edwards op de hoogte zijn geweest van het jarenlange misbruik. De dader moet een schadevergoeding van ruim 272,952 dollar betalen aan het slachtoffer en is veroordeeld tot 10 jaar cel voor dwangarbeid.