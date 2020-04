Beetje lucht voor Deense ouders: dit zijn de mitsen en maren bij openen scholen

Het heropenen van de scholen moet ouders de kans geven effectiever vanuit huis te werken. Ze hoeven dan niet meer de hele dag voor jonge kinderen te zorgen. Niet alle scholen mogen nu al open. In ongeveer de helft van de gemeenten openen ze voorlopig de deuren. Wanneer de andere scholen volgen, is niet duidelijk. In de hoofstad Kopenhagen opent slechts 35 procent van de lagere scholen de deuren.

De basisscholen die open gaan, moeten zorgen voor voldoende voorzorgsmaatregelen. Zo moet iedereen minimaal twee meter afstand houden. Hoe dat - met name in de lagere groepen van het basisonderwijs - gerealiseerd moeten worden is onduidelijk.

Buiten lesgeven

Om de regels na te leven, trekken veel scholen met de kinderen de natuur in. In stedelijke gebieden is dat lastiger. Op sommige scholen wordt er buiten lesgegeven, als de weersomstandigheden het toestaan. Bij de oudere leerlingen zijn de bureau’s verder uit elkaar gescholven. In sommige scholen kunnen niet alle leerlingen gelijktijdig naar school. Scholen mogen individueel afwegingen maken over het aantal kinderen dat welkom is.

Aan de opening van de scholen in Denemarken zitten veel haken en ogen. Ⓒ EPA

Ook wordt er extra schoongemaakt, bijvoorbeeld de deurklinken, en wordt er extra gehamerd op handen wassen. Ook ouders moeten afstand houden bij het halen en brengen van hun kinderen. Als een gezinslid ziek is, kan het kind niet naar school.

’Proefkonijn’

Niet alle ouders zijn te spreken over het openen van de scholen. Een online petitie, met de titel ’Mijn kind is geen proefkonijn’, werd 18.000 keer ondertekend.

De Deense premier Mette Frederiksen nam woensdagochtend een kijkje bij een school in Valby, iets buiten Kopenhagen. Ze liet weten onder de indruk te zijn van de maatregelen en constateerde dat de kinderen erg blij waren om elkaar weer te zien.

Middelbare scholen en het hoger onderwijs gaan pas op 10 mei weer open.

Scholen vier dagen eerder dicht dan in Nederland

De scholen in Denemarken werden op 11 maart gesloten. In Nederland werd dat besluit genomen op 15 maart. Het Nederlandse kabinet besluit op 21 april of de scholen in ons land weer open kunnen.

Denemarken nam vorige maand verregaande maatregelen om verspreiding van het virus een halt toe te roepen. De grenzen gingen dicht en cafés, restaurants, kappers en andere zaken moesten de deuren sluiten. Deze maatregelen blijven van kracht. Het land kwam als één van de eerste landen in Europa in actie.

Denemarken is niet het enige Europese land dat de teugels nu weer een beetje laat vieren. In Oostenrijk gingen dinsdag sommige winkels weer open. In Spanje konden werknemers in sommige sectoren maandag weer naar hun werk.

In Denemarken zijn bijna 7000 coronabesmettingen geconstateerd. Ruim 300 mensen overleden aan het virus.

In Nederland heeft de Onderwijsbond laten weten dat leraren bezorgd zijn over de heropening van scholen.