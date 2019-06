’Hysterische’ buurman blijkt spelletje te hebben uitgespeeld

De politie kwam daarop poolshoogte nemen, maar hun verwachtingen kregen ’een verrassende wending’. Toen ze aanklopten, bleek de buurman in een euforische bui. „Het geluk straalt van hem af”, zo schrijft de politie. Waarom? De man had na meer dan een jaar het spel Super Ghost op een klassieke Nintendo-console uitgespeeld. „Nog nooit slaagde hij hierin. Eindelijk kon hij op het einde van dit spel, zijn prinses bevrijden en in de armen nemen.”

De politie beschrijft dat de man „licht emotioneel” was over zijn eigen geslaagde optreden. Hij vertelde de agenten na de laatste slag naar buiten te zijn gelopen, daar enkele vreugdekreten gekraaid te hebben en bij binnenkomst twee woonkamerstoelen te hebben omgegooid. „Dit allemaal uit vreugde. Hij ging zichzelf vanavond trakteren op een lekkere maaltijd, volgens hem heeft hij het verdiend om eens niet zelf te moeten koken. Het leven kan toch mooi zijn als alles in zijn plooi valt...”