’Negatief reisadvies verlengd, groen licht voor zwemles voor kinderen’

Het weer toestaan van zwemlessen voor kinderen is al langer een wens, zeker met de zomer in aantocht. Vanuit de sector werd gewaarschuwd voor extra verdrinkingen nu zoveel kleuters hun zwemdiploma niet kunnen halen omdat de zwembaden dicht zijn. Het weer mogelijk maken van zwemlessen wordt in het kabinet gezien als ’reparatie’ van eigen beleid.

Intussen stuurt het kabinet aan op verlenging van alle beperkingen tot en met 15 maart, inclusief de avondklok. Het negatief reisadvies wordt verlengd, naar 15 april. Het kabinet wil wel perspectief schetsen voor de mei- en de zomervakantie. „We willen maandag dolgraag iets zeggen over reizen naar buitenland en wanneer we iets kunnen zeggen over de meivakantie”, zei premier Rutte tijdens een bezoek aan De Telegraaf.

Vermoedelijk gaan dan veel gebieden half april weer op ’geel’. Momenteel staat in het reisadvies van Buitenlandse Zaken de hele wereld nog op oranje, wat wil zeggen dat alleen noodzakelijke reizen een uitzondering op de regel vormen. Vakantiereizen horen daar niet bij. Waarschijnlijk bespreekt het kabinet later komende week het plan om een quarantaineplicht in te voeren.

Zaterdag overlegden de meest betrokken ministers in het Catshuis met RIVM-baas Jaap van Dissel over het coronabeleid. Het aantal besmettingen is nog te hoog om bij de persconferentie van aanstaande maandag al verdere versoepelingen aan te kondigen, zo werd daar vastgesteld. Ook voor het hoger onderwijs zit er volgens ingewijden nog geen heropening in, noch voor de horeca en de detailhandel.

Het kabinet wil komende maandag wel het perspectief schetsen om op die vlakken in de nabije toekomst meer mogelijk te maken. Ook kijkt het kabinet naar een verruiming voor buitensport voor volwassenen. Die zouden over drie weken weer in groepjes buiten kunnen sporten, zolang ze maar afstand van elkaar houden. Tot nu toe is buitensporten in teamverband alleen tot 27 jaar toegestaan.