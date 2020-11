LIVE | Aanhangers Biden vieren alvast feest bij Witte Huis

Honderden aanhangers van de Democraat Joe Biden hebben zich verzameld bij het Witte Huis. „Ik ben hier om te vieren, hopelijk, dat de president moet vertrekken”, zei een 27-jarige man. „Een vroege viering.”

De menigte verzamelde zich op de Black Lives Matter Plaza in de Amerikaanse hoofdstad. De atmosfeer is feestelijk: er klinkt muziek en er wordt gedanst. Tientallen agenten houden de groep in de gaten. Er is een barrière neergezet om eventuele betogers weg te houden bij het Witte Huis.

Sommige Biden-aanhangers hebben een flinke afstand afgelegd om de verkiezingsavond in Washington door te brengen. „We zijn gekomen om de energie te voelen en omdat we er echt zeker van willen zijn dat onze stemmen worden gehoord”, zei een 40-jarige vrouw, die met een vriendin uit Florida is gekomen.

Twee vriendinnen uit de staten Pennsylvania en Maryland vertellen dat ze hopen dat president Donald Trump de verkiezingen verliest. „Ik ben het beu wat met ons land gebeurt”, zei een van de vrouwen, terwijl ze naar de barrière gebaarde. „Dit is nooit eerder voorgekomen bij de verkiezingen. Ze hoefden nooit eerder het Witte Huis te ommuren of ramen dicht te timmeren.”

Ondertussen is het wachten op de resultaten uit de belangrijke swing states. Florida, met zijn 29 kiesmannen, lijkt richting Trump te gaan. Wedkantoren schattende kans op een overwinning van de Republikein weer iets minder klein in, meldt persbureau Bloomberg.

