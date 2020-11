LIVE | Alles over de strijd tussen Trump en Biden

Of krijgen we voorlopig helemaal geen winnaar, omdat de presidentsverkiezingen, door corona en het massaal stemmen per post, ontaarden in een chaos en een mogelijke gang naar de rechter?

Volg het nieuws, de reacties en de gevolgen op de financiële markten op ons liveblog.

Laatste nieuws:

Afgelopen nacht:

Financieel nieuws: