LIVE | Goksites geven Trump nu grootste winkans

Volgens de gokwebsite Betfair heeft Trump nu een kans van 71% om te winnen, tegen 32% eerder, meldt persbureau Bloomberg. Ook bij Unibet is de zittende president nu koploper. Opiniepeilers en beleggers gingen lang uit van een (eenvoudige) zege voor uitdager Biden, maar nu lijkt het tij voor de Democraat te keren.

Ondertussen is het juridische gevecht om de stembusuitslag al begonnen. Trumps campagneteam heeft een kort geding aangespannen om het stemmen tellen te stoppen in Clark County, het grootste district van de staat Nevada met ook de stad Las Vegas. Er is onenigheid over de nauwkeurigheid van technologie die wordt gebruikt om handtekeningen te controleren en de toegang van verkiezingswaarnemers, van wie sommige stellen dat zij weg worden gehouden uit de stembureaus.

Een voorstedelijk district bij Philadelphia (Pennsylvania) wordt ook aangeklaagd omdat dat district zou zijn begonnen met het tellen van briefstemmen voordat dat was toegestaan. Het gaat om het district Montgomery County, dat naar verwachting overwegend voor de Democraten stemt. Pennsylvania wordt als cruciale staat in de strijd om het presidentschap beschouwd.

De zaak werd aanvankelijk vorige week aangespannen omdat ambtenaren van Clark Count geweigerd zouden hebben om volledige observatie van het stemmentellen toe te staan, zoals verplicht is onder de wetgeving van Nevada. De rechter zei vorige week over die bewering dat er te weinig bewijs voor is. Aaron Ford, de hoofdaanklager van Nevada en een Democraat, beschrijft de rechtszaak als „een poging van de Trump-campagne om het verkiezingsproces in Clark County te verstoren.”

Trump heeft aangekondigd dat hij via de rechter zal proberen om de verkiezingen naar zijn hand te zetten. De rechtszaken zijn er vooralsnog met name op gericht om te voorkomen dat de regels rond het stemmen per brief worden versoepeld. Meer Amerikanen dan ooit hebben bij de verkiezingen hun stem per brief uitgebracht vanwege de corona-epidemie. President Donald Trump en zijn Republikeinse partijgenoten beweren, in weerwil van wat experts zeggen, dat het stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt. Volgens de Democraten is dat een excuus van de Republikeinen om Democratische kiezers uit te sluiten en zo de verkiezingen naar hun hand te zetten. Het stemmen per post is op die manier uitgegroeid tot een van de grote twistappels in aanloop naar de presidentsverkiezingen.

Kipvingers

Vooralsnog wacht Trump overigens de uitslagen af in het Witte Huis, in het bijzijn van familie, ’chief of staff’ Mark Meadows, een deel van zijn kabinet en wat geldschieters. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg staan er op deze uitslagenavond kleine hamburgers (skewers), gefrituurde kipvingers (chicken tenders), frites en ’een diversiteit aan nagerechten’ op het menu.

Trump staat bekend om zijn voorliefde voor fastfood. Toen door een shutdown van de federale overheid ook de keuken van het Witte Huis was gestopt met werken, liet hij voor American footballspelers die op bezoek kwamen hamburgers aanrukken van McDonald’s.

