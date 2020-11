LIVE | Trump-campagne spant kort geding aan over stemmen tellen in Nevada

Het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft op de avond van de verkiezingsdag een kort geding aangespannen om het stemmen tellen in Clark County, het grootste district van de staat Nevada met ook de stad Las Vegas, te stoppen. Er is onenigheid over de nauwkeurigheid van technologie die wordt gebruikt om handtekeningen te controleren en de toegang van verkiezingswaarnemers, van wie sommige stellen dat zij weg worden gehouden uit de stembureaus.

De Trump-campagne en de afdeling van de Republikeinse partij in Nevada hebben aan het Hooggerechtshof van de staat gevraagd om de behandeling van hun zaak te versnellen. Afgelopen week weigerde een lagere rechtbank dat te doen omdat er te weinig bewijs zou zijn dat ambtenaren in Clark County iets verkeerd hebben gedaan.

Trumps campagneteam stelt dat het onherstelbare schade lijdt als door dat oordeel geen streep wordt gezet. Het wil dat het Hooggerechtshof van Nevada Clark County verbiedt nog langer „stembiljetten te authenticeren met behulp van kunstmatige intelligentie” en nog stemmen te tellen zonder dat waarnemers „het proces op zinvolle wijze kunnen observeren.”

„Behalve dat het onwettig is, schieten de waarnemingsregels tekort in het verzekeren van transparantie en integriteit, aangezien die niet toestaan dat het publiek de verkiezingsfunctionarissen zien tijdens sleutelmomenten in het verwerken van stembiljetten”, aldus de Trump-campagne.

De zaak werd aanvankelijk vorige week aangespannen omdat ambtenaren van Clark Count geweigerd zouden hebben om volledige observatie van het stemmentellen toe te staan, zoals verplicht is onder de wetgeving van Nevada. De rechter zei vorige week over die bewering dat er te weinig bewijs voor is. Aaron Ford, de hoofdaanklager van Nevada en een Democraat, beschrijft de rechtszaak als „een poging van de Trump-campagne om het verkiezingsproces in Clark County te verstoren.”

Trump heeft aangekondigd dat hij via de rechter zal proberen om de verkiezingen naar zijn hand te zetten. De rechtszaken zijn er vooralsnog met name op gericht om te voorkomen dat de regels rond het stemmen per brief worden versoepeld.

Meer Amerikanen dan ooit hebben bij de verkiezingen hun stem per brief uitgebracht vanwege de corona-epidemie. President Donald Trump en zijn Republikeinse partijgenoten beweren, in weerwil van wat experts zeggen, dat het stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt.

Volgens de Democraten is dat een excuus van de Republikeinen om Democratische kiezers uit te sluiten en zo de verkiezingen naar hun hand te zetten. Het stemmen per post is op die manier uitgegroeid tot een van de grote twistappels in aanloop naar de presidentsverkiezingen.

