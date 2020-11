LIVE | Trump en Biden nek-aan-nek

Volgens de gokwebsite Betfair heeft Trump nu een kans van 60% om te winnen, tegen 70% eerder, meldt persbureau Bloomberg. Ook bij Unibet is de zittende president koploper. Opiniepeilers en beleggers gingen lang uit van een (eenvoudige) zege voor uitdager Biden, daarna tipten ze Trupm als favoriet, maar nu lijkt het tij voor de Democraat te keren.

Ook beleggers lijken te geloven dat er snel duidelijkheid komt over de uitslag, maar waar ze eerder leken uit te gaan van een ’blauwe golf’ met Joe Biden als winnaar, voorzien zij nu ook een ’rode golf’ voor Trump. Die duidelijkheid is genoeg, zegt een analist tegen persbureau Bloomberg. „Beleggers willen niet dat de uitslag nog lang op zich laat wachten.”

Ondertussen is het juridische gevecht om de stembusuitslag al begonnen. Trumps campagneteam heeft een kort geding verloren om het stemmen tellen te stoppen in Clark County, het grootste district van de staat Nevada met ook de stad Las Vegas. Er was onenigheid over de nauwkeurigheid van technologie die wordt gebruikt om handtekeningen te controleren en de toegang van verkiezingswaarnemers, van wie sommige stellen dat zij weg worden gehouden uit de stembureaus, maar volgens de hoogste rechter van de staat hebben de Republikeinen geen bewijs aangedragen.

Een voorstedelijk district bij Philadelphia (Pennsylvania) wordt ook aangeklaagd omdat dat district zou zijn begonnen met het tellen van briefstemmen voordat dat was toegestaan. Het gaat om het district Montgomery County, dat naar verwachting overwegend voor de Democraten stemt. Pennsylvania wordt als cruciale staat in de strijd om het presidentschap beschouwd.

Kipvingers

Vooralsnog wacht Trump overigens de uitslagen af in het Witte Huis, in het bijzijn van familie, ’chief of staff’ Mark Meadows, een deel van zijn kabinet en wat geldschieters. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg staan er op deze uitslagenavond kleine hamburgers (skewers), gefrituurde kipvingers (chicken tenders), frites en ’een diversiteit aan nagerechten’ op het menu. Volgens nieuwszender CNN heeft president Donald Trump vanwege coronabesmettingsgevaar besloten om de gastenlijst in te korten van 400 naar 250. Ze zijn ingeschakeld op de rechtse tv-zender Fox News.

Trump staat bekend om zijn voorliefde voor fastfood. Toen door een shutdown van de federale overheid ook de keuken van het Witte Huis was gestopt met werken, liet hij voor American footballspelers die op bezoek kwamen hamburgers aanrukken van McDonald’s.

Eerder op de avond kondigde Trumps ex-adviseur Kellyanne Conway aan dat de president in de loop van de avond waarschijnlijk een toespraak zal houden vanuit de evenementen- en ontvangstruimte van het Witte Huis.

