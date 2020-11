LIVE | Trump: ’Verliezen is nooit gemakkelijk’

President Trump vertrok na een stop in het campagnekwartier in de staat Virginia naar het Witte Huis. Verliezen is niet gemakkelijk zei hij tegen tegen medewerkers van zijn campagneteam op het hoofdkwartier in Arlington (Virginia). „Weet je, winnen is gemakkelijk. Verliezen is nooit gemakkelijk, niet voor mij”, aldus Trump.

De president denkt naar eigen zeggen nog niet aan een toespraak voor als hij verliest of wint. Verder zei hij zich heel goed te voelen, hoewel hij erkende dat zijn stem schor was na zoveel campagnebijeenkomsten.

Trump had eerder dinsdag al beloofd zichzelf niet tot verkiezingswinnaar uit te roepen tot de uitkomst zeker is. Hij sprak toen de verwachting uit dat hij zal winnen, hoewel hij in de meeste peilingen achterstaat op zijn Democratische tegenstrever Joe Biden. Onlangs meldden media dat Trump overwoog zichzelf al tot winnaar te bestempelen als hij na de eerste uitslagen voor zou staan op zijn rivaal.

Biden: hoop boven angst

„We verkiezen hoop boven angst, waarheid boven leugens, wetenschap boven fictie.” Die woorden sprak de Democratische presidentskandidaat Joe Biden tijdens zijn laatste campagneronde in Pennsylvania, een cruciale staat waar zowel hij als president Trump kans maakt op de overwinning.

De voormalige vicepresident sprak een kleine groep aanhangers met een megafoon toe in Philadelphia terwijl hij een mondkapje droeg. Biden denkt dat hij genoeg stemmen krijgt om de overwinning te kunnen uitroepen. Hij beloofde opnieuw de coronapandemie veel beter aan te pakken dan Trump. De verkiezingsavond brengt hij door in Wilmington in zijn thuisstaat Delaware.

