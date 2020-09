Half Nederland wordt corona-risicogebied

Het gaat om de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant Zuidoost, Gooi- en Vechtstreek, Gelderland -Zuid en Gelderland-Midden, Zaanstreek-Waterland, Flevoland en Groningen, zo bevestigen ingewijden.

Het kabinet is nog met de burgemeesters van de regio’s in conclaaf over het moment van bekendmaking - waarschijnlijk eind deze week. Die burgemeesters moeten vervolgens weer met de andere bestuurders van de regio in overleg over de aanvullende maatregelen die ze in de regio nemen en hoe ze die gaan communiceren.

In de risicoregio’s is het aantal dagelijks vastgestelde besmettingen hoger dan 10 per 100.000. Nadat afgelopen zondag ook al de 6 risicoregio’s in de Randstad een hogere staat van paraatheid kregen, hebben met de acht nieuwe gebieden 14 van de 25 veiligheidsregio’s het predicaat ’zorgelijk’.

In een speciale podcast van Wierd Duk waarschuwt Bert Slagter dat de IC eind oktober vol ligt als het aantal coronabesmettingen in dit tempo blijft stijgen. Ook legt hij haarfijn uit hoe we alle statistieken moeten lezen: