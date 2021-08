Opnieuw drukte op wegen in Europa

Ⓒ Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout

DEN HAAG - Zondag is het weer druk op verschillende wegen in Europa. In Oostenrijk is er volgens de ANWB bijvoorbeeld sprake van flink wat vertraging op de route vanuit Duitsland via de Fernpas. De vertraging in de richting van het Duitse Füssen naar het Oostenrijkse Innsbruck bedroeg rond 11.00 uur ruim een uur. Ook bij de Gotthardtunnel in Zwitserland is het zondag weer raak.