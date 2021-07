Ook tweede verdachte in zaak dode man Vlijmen vrijgelaten

Ⓒ FOTO PERSBUREAU MIDDEN BRABANT

VLIJMEN - De politie heeft de tweede man vrijgelaten die verdachte was in de zaak rond de woensdagochtend in een auto dood gevonden man in Vlijmen. Het gaat om een 32-jarige man uit Polen, die nog wel verdachte blijft in de zaak. Een eerder vrijgelaten 24-jarige Pool is geen verdachte meer.