Trump twittert over ’Obamagate’ maar wil er niet meer over kwijt

President Trump gaat al dagen tekeer over zijn voorganger Barack Obama. Eerder lekte uit dat de voormalige president flinke kritiek had geuit op de corona-aanpak van het Witte Huis. Obama sprak over een „chaotische ramp.”

De oud-president deed zijn uitspraken in een online belletje, dat later uitlekte. Hij had ook forse kritiek op het vrijuit gaan van oud-generaal en voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn. Die gaf toe te hebben gelogen tegen de FBI maar werd, zo toonden doducmenten aan, mogelijk in de val gelokt. Obama noemde het stopzetten van Flynns proces ongekend.

„Dat is het soort dingen waarbij je je zorgen begint te maken om de basale.... Niet alleen de institutionele normen, maar ons hele beginsel van de rechtsstaat in gevaar komt”, zei Obama.

’Corrupte regering’

Sindsdien trekt Trump weer fel van leer tegen de Democratische oud-president. Hij schreef onder meer dat zijn voorganger en diens vicepresident Joe Biden aan het hoofd stonden van de „meest corrupte regering” in de Amerikaanse geschiedenis.

De president klaagde ook dat „het grootste politieke misdrijf” ooit in zijn land is gepleegd. Hij reageerde met die mededeling op een Twitterbericht van een conservatieve commentator. Die had gesuggereerd dat Obama zijn laatste weken als president gebruikte om Trump te saboteren.

Trump wilde eerder op een persconferentie niet zeggen wat hij Obama precies verwijt. „Je weet heel goed wat het misdrijf is. Dat is overduidelijk voor iedereen. Je hoeft alleen maar de krant te lezen, behalve die van jou”, zei hij tegen de Washington Post-journalist die hem vroeg naar Obamagate.

Ruzie met journalisten

Ook een andere journaliste heeft de toorn van Trump over zich afgeroepen. Weijia Jiang van CBS vroeg de president waarom hij de behoefte voelt om te benadrukken dat de VS tijdens de coronacrisis meer testen dan andere landen terwijl nog steeds Amerikanen overlijden. „Waarom is dit een wereldwijde wedstrijd voor u?’

Die vraag schoot Trump in het verkeerde keelgat. „Misschien moet je China die vraag stellen”, beet hij Jiang toe. De verslaggeefster van Aziatische komaf vroeg vervolgens waarom Trump die vraag specifiek aan haar stelde. „Ik zeg het tegen iedereen die me zo’n nare vraag stelt”, reageerde hij.

Trump maakte kort daarna abrupt een einde aan de persconferentie en deed ook zijn beklag op Twitter. „Nepjournalisten”, schreef hij bij een video van de woordenwisseling. Ook herhaalde hij zijn kritiek dat de media de „vijanden van het volk” zijn. Sympathisanten van de verslaggeefster laten ook van zich horen op de berichtensite via #StandWithWeijiaJiang.

Politiek commentatoren stellen dat Donald Trump de aandacht van de coronacrisis – in de VS zijn wereldwijd het meeste aantal doden – en van de economische crisis die daarop volgt, met in de VS gingantische werkloosheidscijfers, wil afleiden door een zondebok als Obama te kiezen.