Man speelt na 80 dagen op ic pianoduet met verpleegkundige: ’Ik kreeg tranen in mijn ogen’

Na zoveel dagen in het ziekenhuis wilde deze man ontzettend graag weer even pianospelen, schrijft het ziekenhuis op Facebook. Ic-verpleegkundige Annemieke Wijnne bracht zijn wens in vervulling: „Zij bracht hem naar de piano in de hal van ons ziekenhuis om samen een paar mooie nummers te spelen.”

’Ik kreeg gewoon tranen’

Op de video is te zien hoe de man in zijn rolstoel achter de piano zit. De verpleegkundige zit op haar knieën ernaast. Ze spelen het nummer ’Seek Ye First van Karen Lafferty’ (in het Nederlands: ’Zoek eerst het koninkrijk van God’).

Veel mensen op Facebook vinden de actie van Wijnne hartverwarmend. Ook de muziekkeuze maakt indruk. „Zo mooi, ze voeren uit wat de tekst zegt”, reageert de een. „Supermooi en ontroerend, ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen”, zegt een ander. „Zoveel bewondering en respect voor het personeel”, zegt een derde.

Bekijk de video hieronder.