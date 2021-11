Laagste aantal ongewenste vreemdelingen uitgezet in zes jaar tijd

Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). In totaal werden er vorig jaar nog bijna 4300 mensen aantoonbaar teruggestuurd. In 2019 ging het nog om bijna 7200 personen die volgens de Nederlandse overheid zijn vertrokken. Die aantallen lijkt dit jaar vrijwel zeker niet meer te worden gehaald.

Eerder onthulde De Telegraaf al dat DT&V grote moeite heeft om migranten uit te zetten en dit jaar meer dan de helft van de uitzettingsvluchten moest annuleren. De belangrijkste reden is dat migranten steeds vaker de coronapandemie aangrijpen om niet terug te keren.

De overheid heeft namelijk niet de mogelijkheid om ongewenste vreemdelingen verplicht te laten testen of vaccinatiegegevens te doen verstrekken. Dat kan alleen op vrijwillige basis. Zonder de medische gegevens kunnen de migranten niet voldoen aan de gezondheidsmaatregelen die landen van herkomst hanteren.

Vanuit penitiaire inrichting

Van de aantoonbare vertrekken ging het dit jaar in 580 gevallen om migranten die vanuit de penitiaire inrichting zijn uitgezet. Het gaat dan om een vreemdeling in de strafrechtketen (VRIS) die verdacht wordt of veroordeeld is voor het plegen van een misdrijf.

Naast de aantoonbare vertrekken zijn er ook migranten die zonder toezicht vertrekken. Dit jaar ging het om bijna 4800 personen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die weglopen uit de asielopvang, om elders in Europa een nieuwe procedure aan te spannen. Ook verdwijnt een onbekend deel in de illegaliteit of reist zelfstandig uit Nederland.

In totaal steeg het aandeel van ongewenste migranten dan zonder controle Nederland moet verlaten. Ongeveer van 62 procent van de uitzettingen in 2020 en 2021 werd zonder controle afgeturfd. In de jaren daarvoor lag dat gedeelte nog op 57 procent.

Volgens de DT&V was de grootste groep die vertrok afkomstig uit Marokko (770 personen) en Algerije (750). Voor beide landen geldt dat ongeveer 82 procent van de vreemdelingen is vertrokken zonder toezicht.