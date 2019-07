De bibliotheek in Paleis Huis ten Bosch. Ⓒ ANP

DEN HAAG - „Het is een typisch Hollands paleis”, zegt Hubert-Jan Henket, de restauratie-architect van het pas opgeleverde Huis ten Bosch in Den Haag. In de Oranjezaal, van beneden tot in de koepel volledig beschilderd door Hollandse Meesters, licht hij toe: „Sober en doelmatig.”