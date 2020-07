’Directe trein Amsterdam - Londen nu echt op komst’

Namens Nederland heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) het lot van de ’flitstrein’ bezegeld.

De eerste rechtstreekse Eurostar tussen Amsterdam en Londen zou eigenlijk eind april al gaan rijden. Daar kwam de coronacrisis tussen. Lange tijd reden de treinen helemaal niet. Donderdag zal de eerste trein weer gaan rijden, maar nog volgens het oude protocol: overstappen en ’gedoe’ in Brussel, aldus Van Veldhoven.

Dat gedoe ’met checks en oponthoud’ is vanaf het najaar voorbij. De reistijd wordt dan ruim vier uur, een uurtje minder dan nu. Paspoort- en securitycheck worden in Rotterdam en Amsterdam afgehandeld. „Daarmee is de trein naar Londen echte een duurzaam en volwaardig alternatief voor vliegen.”

Er was de afgelopen tijd een sterke roep naar meer investeringen in het spoor. Kamerleden begrepen niet waarom het zo lang moet duren voordat snelle treinen in Europa het levenslicht zien.