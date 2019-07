Ⓒ Hollandse hoogte

Amsterdam - De AIVD doet aangifte tegen Volkskrant-journalist Huib Modderkolk. Modderkolk is bezig met een boek over digitale spionage dat in augustus moet verschijnen. De AIVD wil dat een aantal passages over een inlichtingenoperatie worden geschrapt. De dienst ziet de informatie als staatsgeheim en wil voorkomen dat bronnen door de publicatie in gevaar komen.