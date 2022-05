Onervaren passagier bestuurde opeens een vliegtuig: deze man begeleidde hem naar de grond

„Ik heb een serieus probleem hier”, meldde de passagier tegen de luchtverkeersleiding. De piloot was bewusteloos. Hij wist niet precies waar hij was, maar wel dat hij de kust van Florida voor zich zag.

Tekst gaat verder onder de video

De melding werd doorgestuurd naar Robert Morgan, een luchtverkeersleider maar ook een ervaren piloot en vlieginstructeur.

Aan WPBF-TV vertelt Morgan hoe hij dinsdagmiddag buiten de toren op Palm Beach International Airport rustig een boek zat te lezen tijdens zijn pauze toen hij melding kreeg van de noodsituatie. „Er is een passagier die een vliegtuig bestuurt maar hij is geen piloot. De piloot is bewusteloos!” schreeuwde een collega tegen Morgan.

De piloot zou onwel geraakt zijn en vervolgens in elkaar gezakt. Het vliegtuig, een Cessna 208, nam vervolgens een duikvlucht. Maar de passagier greep vervolgens de besturing en trok het kleine vliegtuig weer recht.

’Kalm blijven’

Tegenover de Amerikaanse nieuwszender zegt Morgan dat hij op het moment dat hij in contact was met de passagier, wist dat het zeer belangrijk was om hem kalm te houden terwijl hij hem door het zenuwslopende proces leidde.

„Ik wist dat het vliegtuig vloog zoals elk ander vliegtuig. Dus ik moest hem rustig naar de landingsbaan begeleiden door te vertellen hoe hij het vermogen moest verminderen zodat hij kon dalen”, zei hij.

Het lukte de luchtverkeersleiding om het vliegtuig te lokaliseren. Op 40 kilometer van Palm Beach. „Houd je vleugels horizontaal en probeer de kust te volgen, in noordelijke of zuidelijke richting. Duw de bedieningselementen naar voren en daal af in een zeer langzaam tempo”, aldus Morgan tegen de passagier.

Snel naar zwangere vrouw

Het lukte de passagier, zonder enige vliegervaring, het toestel veilig aan de grond te krijgen. „Voordat ik het wist, dacht ik: ’Ik ben op de grond. Hoe zet ik dit ding uit?’”, zei de pasagier tegen Morgan. Die de nuchtere man op het asfalt omhelsde.

„Het voelde heel goed om iemand te helpen, en hij vertelde me dat hij vanavond naar huis zou gaan om zijn zwangere vrouw te zien”, aldus de luchtverkeersleider.

Getuige

„U bent zojuist getuige geweest van een passagier die een vliegtuig heeft geland”, zei een andere verkeerleider over de radio tegen andere piloten op de luchthaven. „Een passagier?”, vroeg een piloot van American Airlines. „Dat klopt”, was de reactie. „Oh mijn god. Geweldig gedaan”, zei diegene verbaasd.

Een luchtvaartexpert vertelde WPBF-TV dat dit enthousiasme nog een understatement is, gezien de grote prestatie die de passagier leverde. John Nance benadrukt dat de passagier heel goed luisterde en instructies rustig opvolgde. „Dat maakt het verschil.”

Darren Harrison

Het is momenteel nog onbekend wat de toestand is van de piloot die onwel werd. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten doen onderzoek naar de gebeurtenis. De identiteit van de passagier is door de autoriteiten niet gemeld. Maar volgens CNN zou het gaan om Darren Harrison.