Aantal coronapatiënten in ziekenhuis ’beperkt gestegen’

Ziekenhuizen behandelen in totaal 701 coronapatiënten. Dat zijn er acht meer dan op dinsdag. Voor het eerst sinds begin juni komt het aantal boven de 700 uit. De beperkte stijging geeft regio’s de tijd om patiënten „optimaal te spreiden.” Om drukke ziekenhuizen te ontlasten, worden patiënten sinds vorige week weer verplaatst naar andere delen van het land. In de afgelopen 24 uur zijn 12 mensen overgebracht naar verpleegafdelingen in andere regio’s.

Op de verpleegafdelingen liggen 551 mensen vanwege het coronavirus, evenveel als op dinsdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 142 naar 150. Dat is het hoogste aantal sinds 2 juni.

Op de intensive cares liggen ook 599 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die kanker of hartklachten hebben, maar ze kunnen ook betrokken zijn geweest bij een zwaar ongeval. In totaal behandelen de ic’s nu 749 mensen. Dat is het hoogste aantal sinds 21 mei. Bij de gewone capaciteit hebben de ic’s nog ongeveer 400 bedden over, maar de verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames in elk geval de komende weken nog wel blijft stijgen.